IJmuiden is uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, omdat rivaliserende drugscriminelen de afgelopen maanden voor een ware geweldsexplosie hebben gezorgd. Daardoor mag iedereen in bijna heel IJmuiden preventief gefouilleerd worden. IJmuidenaren zien de maatregel best zitten, maar om een heel andere reden dan de gewelddadige drugsstrijd, zo blijkt uit een vragenrondje op de markt en bij de visboer.