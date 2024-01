Overlastgevende drugsverslaafde uit IJmuidense woning gezet: "Flat is nog nooit zo schoon geweest"

Poepen in de lift, midden in de nacht aanbellen voor geld en drugs, geschreeuw en vage gasten in het trappenhuis: dit wordt de bewoners van een flat uit het Vierkante Bos in IJmuiden al een maand bespaard nadat een overlastgevende man, die kampt met drugsproblemen, uit zijn huis is gezet. Bewoners zijn opgelucht, maar vrezen voor de toekomst van de man.

Begin januari ontplofte een vuurwerkbom aan de deur van een overlastgevende man in de flat aan het Vierkante Bos. De burgemeester heeft besloten dat de bewoner nog zeker twee weken niet mag terugkomen.

