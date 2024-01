Provincie geen vaste sponsor van paardenshow Jumping Amsterdam meer, tot vreugde van PvdD

De provincie Noord-Holland heeft besloten om de vaste sponsoring van het paardensportevenement Jumping Amsterdam af te bouwen. Dit tot grote vreugde van de Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren, want volgens hen is het dierenwelzijn hierbij in het geding. De fractie hamert er op dat er geen belastinggeld meer naar dit soort evenementen moet gaan.

Julien Epaillard met Donatello d'Auge - Foto: Gerard Spaans Sportsphotography / Orange-Pictures

Dierenwelzijnsorganisaties maken zich al langer zorgen om het Amsterdamse paardenevenement. De dieren worden in onnatuurlijke houdingen gedwongen en de bitten die de paarden in hebben oefenen veel druk uit op de mond. Volgens hen leidt dit tot veel pijn en stress bij de paarden en zelfs tot wonden in de mond na de wedstrijd. Belastinggeld De PvdD heeft zich jarenlang ingezet voor het stopzetten van de sponsoring. Dat is (deels) gelukt. Jaap Hollebeek, Statenlid Partij voor de Dieren: "De provincie kan evenementen met dieren helaas niet verbieden. Maar belastinggeld geven aan evenementen waar dierenwelzijn duidelijk in het geding is, zoals bij Jumping Amsterdam, staat haaks op de afspraken die Provinciale Staten hebben gemaakt."

"Ik ben het niet eens met mensen die zeggen dat alles wat je met dieren doet per se zielig is." Kathalijne Visser, lector Human-Animal Interactions aan de Aeres Hogeschool in Dronten

Kathalijne Visser is docent Human-Animal Interactions aan de Aeres Hogeschool in Dronten en doet onderzoek naar de interactie tussen mens en dier, met name paarden. Volgens haar is het geen zwart-wit verhaal of evenementen zoals Jumping dierenleed veroorzaken. "Ik vind het nogal een grote stelling", vertelt ze. "Ik ben het niet eens met mensen die zeggen dat alles wat je met dieren doet per se zielig is. Maar bij sport kan je wel sneller geneigd zijn om een grens over te gaan, om resultaten te behalen." Daarbij doelt Visser op het onjuist gebruik van bepaalde hulpmiddelen, zoals bitten en sporen. "Als je die op de goede manier gebruikt, kan het geen kwaad. Maar niet iedereen doet dat. Dan levert het bij bitten bijvoorbeeld veel extra druk op in de mond."

Wat is Jumping Amsterdam? Jumping Amsterdam is een internationale paardenshow die elk jaar in januari wordt gehouden. Tijdens het evenement worden er diverse spring- en dressuurwedstrijden gehouden, waar de wereldtop in de paardensport aan mee doet. Dit jaar wordt het gehouden van 25 t/m 28 januari.

De provincie laat desgevraagd weten niet volledig te stoppen met sponsoring van het evenement en dat dit besluit niet is gebaseerd op de aantijgingen over het dierenwelzijn van de PvdD. Valt het doek voor Jumping Amsterdam? De organisatie achter Jumping Amsterdam kan wel een verzoek indienen voor incidentele sponsoring, zoals elke evenementenorganisatie dat kan. "We willen vernieuwen en ook andere evenementen een kans bieden voor die meerjarige subsidie." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Pro Shots / Jan Vroomans