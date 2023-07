Paardenwelzijn steeds meer onder vergrootglas, maar Hoofddorp blijft kortebaan vieren

Paardensportliefhebbers, gezelligheidsdieren en dierenvrienden: de kortebaandraverij in Hoofddorp is een feest voor allen, al zouden sommigen de traditie liever zien verdwijnen: de paarden zouden bij het trekken van de kar te veel pijn lijden.

Midden in het centrum, aan de Kruisweg, is een parcours van ongeveer 300 meter afgezet. De paarden zijn voor een licht karretje gespannen waarin de pikeur zit. Achter de hekken staan honderden mensen: sommigen met een wedstrijdformulier in de hand, anderen met een biertje. "Het is echt een volksfeest met veel dorpse gezelligheid", vertelt Hans Kas, de organisator van dit evenement. Dorpse gezelligheid Even verderop, aan een statafel, staat Marcel samen met zijn vrienden bier te drinken. "Ik heb geen verstand van paarden, maar het is altijd gezellig. Je komt altijd bekenden tegen", vertelt hij. "Het is het leukste wat er is. Zo mooi om die paarden zo te zien."

"Het doet me echt pijn om het dier zo te zien" Frederieke Schouten, Dier en Recht

Niet iedereen is blij met deze traditie. Frederieke Schouten wijst naar een paard dat net klaar is met de race. Uit zijn bek loopt schuim. "Het doet me echt pijn om het dier zo te zien", vertelt ze. Ze is opgeleid als dierenarts werkt als directeur bij dierenrechtenorganisatie Dier & Recht. "De paarden lijden onnodig veel stress en pijn door de bitten en teugeldruk." Op verzoek van NH is Schouten naar de kortebaan in Hoofddorp gekomen. "Bij mijn studie is nu wel meer aandacht voor de negatieve kanten van deze sport, maar in het dagelijks leven zijn mensen zich er niet bewust van. We hopen dat mensen met andere ogen naar de paarden gaan kijken." Ze legt uit waarom zij denkt dat de paarden pijn hebben. "Als ze gaan racen zie je dat het hoofd helemaal verstrakt en de neusgaten groot worden. Alles wordt in die houding getrokken." Ook het feit dat de tong wordt vastgebonden en de oordoppen er soms halverwege worden uitgetrokken om het paard nog een laatste impuls te geven baart haar zorgen. Paardenwelzijn De organisatie verzekert dat de paarden goed verzorgd worden. "Wij zijn ook voor paardenwelzijn", vertelt Kas. "De paarden zijn topatleten en worden goed verzorgd. Er lopen paardenmeesters en dierenartsen rond die op het paardenwelzijn en de regelgeving letten." Bezoekers die bekend zijn met de paardensport weten van de kritiek. "Er wordt heel netjes met de paarden omgegaan en ze worden goed verzorgd", verzekert Gerard, een andere bezoeker van dit evenement. Hij komt uit een draversfamilie en gaat al sinds zijn vijftiende naar draverijen. De paarden hebben een bit en dat is, volgens Gerard, niet voor niets. "De rijder moet wel de baas blijven. Maar dat is ook iets wat het paard wil. Een paard wil lopen voor iemand die goed voor hem is. Het is een wisselwerking, met geven en nemen. Het lijkt eigenlijk wel een beetje op een relatie."

"Het is echt een feest" Rick Wester, pikeur

Rick Wester is pikeur en laat het bit van het paard zien. "Het bit wordt echt op maat gemaakt, zodat ze er geen last van hebben", vertelt hij. "Ze zijn soms wel gestrest, maar dat zie je in het weiland ook als er bijvoorbeeld een vreemd paard naast hen komt staan. Het is eigenlijk normaal. Het vastbinden van de tong is zodat ze niet worden belemmerd bij het ademhalen." Wester komt zelf uit Hoofddorp en voert vandaag zijn geliefde sport uit in zijn eigen dorp. "Je rijdt tussen de mensen. Het is echt een feest." De kritische uitingen van Dier & Recht mag de pret niet drukken. "Kritiek is niet erg, want wij willen ook het beste voor de paarden."