Dier en Recht roept gemeente Purmerend op tot afschaffing kortebaandraverijen

Dier en Recht, advocaat van de dieren, doet een dringend beroep op de gemeente Purmerend om de kortebaandraverijen in Middenbeemster en de binnenstad af te schaffen. Volgens de organisatie zijn deze evenementen schadelijk voor het welzijn van de paarden, zo blijkt uit een brief aan de gemeente.

Jaarlijks vinden er twee draverijen plaats in Purmerend. Dit jaar staat de kortebaanwedstrijd voor paarden in Middenbeemster gepland op 26 juli. De kortebaandraverij tijdens de Nazomerfeestweek in de binnenstad van Purmerend wordt gehouden op 14 september.

Volgens Dier en Recht worden niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook tijdens de training de paarden pijn aangedaan. "In de drafsport worden strenge trainingsmethoden en dwangmiddelen toegepast om de paarden te laten presteren", schrijft de organisatie. "Een voorbeeld van zo’n dwangmiddel is een opzetteugel, die ervoor zorgt dat het paard zijn hoofd niet omlaag kan doen. Een pantykousje wordt om de tong geknoopt om te voorkomen dat het paard protesteert met zijn tong."

Kritisch observeren

Volgens Regio Purmerend pleit Dier en Recht ervoor dat de gemeente dit jaar het gedrag van de paarden kritisch observeert en de organisatoren van de evenementen wijst op de naleving van de Wet dieren.

"Het is verboden om angst, pijn of verwondingen bij dieren te veroorzaken", benadrukt de organisatie. “De gemeente kan ervoor kiezen om een draverij niet langer te subsidiëren.”

Daarnaast zou Purmerend serieus moeten overwegen om af te stappen van evenementen met dieren, zelfs als deze traditioneel onderdeel zijn van vieringen.