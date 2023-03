Vrijwilligers achter kortebaan Assendelft geëerd met prijs na succesvolle comeback

De terugkeer van de kortebaandraverij in Assendelft vorig jaar is niet onopgemerkt gebleven. Gisteren kregen de vrijwilligers achter de nieuwe organisatie de prijs 'Beste kortebaandraverij van 2022' uitgereikt. De oude organisatie stopte er in 2019 mee en vervolgens moest de nieuwe organisatie lang wachten door corona. Het bleek het wachten waard.

De prijs is in 2008 in het leven geroepen door de website kortebaandraverijen.nl, die alle evenementen nauwgezet volgt. "Je bent altijd afhankelijk van de koers zelf", legt redacteur Benjamin Hilgersom uit. "De ene wedstrijd is leuker dan de andere. Assendelft had vorig jaar echt een geweldige koers, het was heel spannend. Het was de eerste kortebaan nadat alle coronarestricties waren opgeheven. Voor ons was het logisch Assendelft te nomineren."

Organisator Rik Jansen nam de prijs aan het begin van de ledenvergadering bij Grand Café Klinker in ontvangst. "Het is een ereprijs uitgereikt door professionals, we zijn er echt blij mee. We hadden alles mee vorig jaar en dat wordt beloond."

