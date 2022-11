Assendelft voor het eerst de beste Kortebaan van het jaar

Harddraverij Vereniging Assendelft is Kortebaan van het jaar! Het is de eerste keer dat de redactie van Kortebaandraverijen.nl deze prestigieuze prijs uitreikt aan Assendelft. De Vrienden van de website verkozen het Noord-Hollandse lintdorp boven de andere genomineerden Purmerend, ’t Zand en Voorschoten.

"Van het kleinste jongetje van de klas werd Assendelft ineens een grote jongen", is onder andere in het juryrapport te lezen. Wat vooral opviel, was de massale opkomst van het publiek. "In één keer wist de totale kortebaansport weer waarvoor zij het elk jaar doet. Sport en gezelligheid samenbrengen: een prachtige formule", aldus de jury.