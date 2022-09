Petitie tegen gebruik dwangmiddelen bij draverijen, West-Friese tak herkent zich er niet in

Er is inmiddels een petitie gestart door Dier&Recht, die nu 22.130 keer ondertekend is. De bedoeling is deze te overhandigen aan minister Carola Schouten (Landbouw).

De afgelopen maanden bezocht de stichting meerdere draverijen in Nederland. Daar werd pijn en stress bij de paarden geconstateerd. "Pijnlijke dwangmiddelen die in andere takken van de paardensport verboden zijn, worden hier nog volop gebruikt", stelt dierenwelzijnsorganisatie Dier&Recht. Zo constateerden ze onnodig zweepgebruik, het gebruik van oordoppen en oogkleppen, en het vastbinden van staarten en tongen.

In goede banen

West-Friesland kent vier kortebaandraverijen. Wognum bijt het spits af. In Venhuizen vindt de draverij op 7 juni plaats. Die in Enkhuizen is op 15 september, vier dagen later volgt Medemblik. Hoe kijken zij hiernaar?



Jan Ootes, voorzitter bij de draverij in Wognum, zegt zich niet te herkennen in het beeld dat de dierenwelzijnsorganisatie schetst. Volgens hem leiden baancommissarissen van de stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) de draverijen in goede banen. "Die controleren op de juiste optuiging van de paarden en geven boetes bij onnodig zweepgebruik."

Ootes: "Maar bij een kortebaandraverij is dat anders, hier mogen we bijvoorbeeld geen zwepen gebruiken. Staan ook zware straffen op, zoals het uitsluiten van deelname. Daar wordt op gehandhaafd, denk aan het uitdelen van boetes. Toch baart het ons wel zorgen. Een draverij hoort bij een dorp, het is de dag der dagen. Iedereen komt dan bij elkaar."

Paul Mulder, voorzitter bij de NDR, wil met de stichting om de tafel gaan zitten. "Wij zien onze paarden als topatleten en die worden ook zo verzorgd. De laatste jaren zijn er veel maatregelen genomen. Zo geldt er een ethische code over het omgaan met paarden, het gebruik van hulpmiddelen - zoals een zweep - is erg ingeperkt."