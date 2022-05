Volop drukte bij kortebaandraverij Wognum na twee stille coronajaren

Maar ondanks de goede sfeer, zijn de naweeën van de coronacrisis nog wel goed merkbaar. Er werd gehoopt op een deelnemersveld van 24 paarden, het zijn er twintig geworden. "De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op het algemene paardenbestand en de drafkalender is deze week overvol. De koers op de Kerkstraat heeft er overduidelijk last van", laat de organisatie weten.

Toch is er tevredenheid over de kwaliteit. De draverij in Wognum is de tweede, na Assendelft. De nummers één en twee van die wedstrijd – Coktail Bar en Jocke Cane – zijn van de partij. En ook het beste paard van vorig jaar doet mee: Chief One.

En uiteindelijk draait het ook gewoon om de gezelligheid. En aan de publieke belangstelling te zien, moet dat wel goed komen. De winnaar is nog niet bekend, want de wedstrijd is nog volop bezig.

In Venhuizen vindt de volgende West-Friese draverij plaats, namelijk op 7 juni. Die in Enkhuizen is op 15 september en die van Medemblik op 19 september.