Verjongingskuur voor draverij Medemblik: "Meer jeugd dan tien jaar geleden"

Een flinke bui aan het begin van de middag houdt de échte liefhebbers van de harddraverij in Medemblik niet weg bij de drafbaan-voor-één-dag. Er wordt ondanks de neerslag driftig ingezet bij de totalisator. En als even later de zon doorbreekt, staat het rijendik langs de Nieuwstraat. De 'dag der dagen' kan beginnen.

"Tien jaar geleden was het voor veel bezoekers vooral een kwestie van bier drinken, staan en kletsen. Veel mensen zagen de hele dag geen enkel paard. Dat proberen we langzaam om te draaien. Er wordt nu bijvoorbeeld meer geld ingezet, vorig jaar iets van 40 duizend euro in totaal. De draverij zelf leeft meer en er staan meer mensen langs de baan. Ook meer jeugd, met het programmaboekje in de hand."

Heestermans is als secretaris nog maar net toegetreden tot het negenkoppige bestuur en met zijn 23 jaar één van de jongeren die het evenement van vers bloed moet voorzien. Samen met zijn maatje Ferdi Gözükara, overigens. Want de draverij was toe aan een verjongingskuur en die is ingezet door voorzitter Hans Nipshagen.

"Het feest van het jaar", noemt Sjors Heestermans de harddraverij. Want op de derde maandag van september is de Nieuwstraat voor veel Medemblikkers het centrum van de wereld.

Een uur voordat de eerste ritten worden verreden, is Tinus Bank er al klaar voor. De 89-jarige Wervershover is vaste bezoeker in Medemblik. "Al een jaar of vijftig. Vroeger gingen we overal heen, naar Drachten, Groningen en noem maar op. Prachtig. We waren altijd met een man of tien a vijftien, maar er zijn er helaas nog maar weinig van over. Ik wacht nu op mijn maat uit Zaandam. Hij heeft de stoelen bij zich."

De Medemblikse Annika Kerckhaert opent tegen twee uur de draverij officieel door het Wilhelmus te zingen. Een voorbeeld van één van de vernieuwingen die zijn doorgevoerd. "We zijn ook actiever op social media en hadden een actie waarbij we miniatuur-paardjes ergens in Medemblik verstopten. Mensen gingen echt actief op zoek om ze zo snel mogelijk te vinden. Zo proberen we het enthousiasme richting de harddraverij aan te wakkeren."

De aantekeningen in het programmaboekje verraden enige voorkennis. Tinus heeft ingezet op Archangel de Jiel. "Een paar centjes maar hoor, niet te gek. Ze lopen voor zichzelf en echt niet voor jou. In mei had ik in Wognum wat gewonnen, maar dat was ik later in Venhuizen weer kwijt. Het moet leuk blijven."

Even verderop bij café Brakeboer openen Ed Sluiters en Johan Blokker met hun vriendengroep de dag met het vast ritueel. "Op maandag starten we altijd hier. We gaan straks naar de paarden."

Het draverijweekend is voor sommigen een hele zit. "Het begint op woensdag al met een quiz. Het weekend zelf kost al 80 procent van je energie en dan komt de maandag nog. Onze vriend Bas werd vannacht wakker in de gang. Dan weet je het wel. Maar we maken er iets moois van."