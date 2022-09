Eeuwenoude volksvermaak ringsteken nog altijd populair in Enkhuizen

Niet alleen de harddraverij stond gister op het programma in Enkhuizen, maar ook het ringsteken. Tientallen mensen langs de kant keken toe. Aan het eeuwenoude volksvermaak deden 18 deelnemers mee. Zoals de Texelse Jaap Lap, voorzitter van de vereniging van het Aangespannen Paard, die trots is op hoeveel leden ze voor het ringsteken hebben: "Ze zijn alleen wat grijzer."

Een marathonwagen is een moderne koets op rubberen banden. Zoals die van Emma en Jane die gister met de harddraverij in Enkhuizen meededen. Ze wonnen uiteindelijk de prijs voor originele aanspanning.

De deelnemers met de oude koetsen zijn vaak ook authentiek gekleed. "Kledij wordt aangepast op het verleden." Jaap draagt het oude trouwpak van zijn opa. "Vroeger dacht ik dat mijn opa altijd te dik was. Maar nu denk ik dat opa helemaal niet zo dik was als ik nu." Er is zelfs een verschil in de kleur hoed. "Met een grijze hoed ben je eigenaar van al het spul waarmee je ringsteekt en met een zwarte hoed niet."

Zelf reed Jaap gister op een authentieke koets, die je veel ziet bij het ringsteken. "Een doktersrijtuig. Het is een koets met een verhaal", zegt Jaap. "Mijn koets komt bij stalhouderij Van der Lans vandaan. Zij deden ook uitvaarten met koetsen aan het begin van de 20e eeuw. Mijn koets was daar een privérijtuig."

