Jong verrast oud met geschiedenisles Haarlem: "U zult het zich vast nog wel herinneren!"

Een groepje mavo-leerlingen van het Schoter verraste vanmiddag bewoners van zorginstelling Schoterhof met tien albums vol oude plaatjes van Haarlem-Noord. De fotoboeken krijgen een tweede leven in de bibliotheek van het zorgcentrum. Voor de bejaarde inwoners van de zorginstelling halen de oude plaatjes veel herinneringen naar boven.

De scholieren hebben meegedaan aan een spaaractie van de Albert Heijn-vestiging op het Marsmanplein. Daarbij konden oude foto's van Haarlem-Noord worden verzameld. De plaatjes waren de laatste weken onderdeel van aardrijkskunde- en geschiedenislessen op school. "Zo hebben we veel opgestoken van de historie van Haarlem-Noord", zegt leerling Roe. Dit deel van de stad was tot 1927 de zelfstandige gemeente Schoten.

Uitleg

Roe is één van de leerlingen die de boeken niet alleen overhandigt aan zijn oudere buurtgenoten, maar ook uitleg geeft bij de foto's. "Zó zag de Vergiedeweg er vroeger uit", zegt hij tegen een bewoonster, intussen wijzend op een oude foto. "U zult het zich vast nog wel herinneren!" En zo is het. "Mijn hele leven trekt aan me voorbij", zegt de vrouw.

Joost van het Kaar, conrector van het Schoter, geniet van een afstandje van het tafereel. "Hartverwarmend! Als je ziet dat een leerling van mavo één zó in gesprek gaat met een bewoner. Ik krijg er kippenvel van."