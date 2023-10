Run op Albert Heijn-plaatjes Haarlem-Noord: "Ouderen zien hun jeugd voorbijtrekken"

Supermarktklanten in Haarlem-Noord zijn in de ban van een plaatjesactie van de Albert Heijn-vestiging op het Marsmanplein. Filiaalhouder Hans Bouwens lanceerde het plan om de klant bij de boodschappen historische afbeeldingen van Haarlem-Noord mee te geven en die in een verzamelalbum te plakken. Een paar weken na de start is er een levendige ruilhandel in de plaatjes ontstaan.