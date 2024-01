Vier mannen op heterdaad betrapt: mogelijk einde aan inbraakgolf in Noord-Holland Noord

De politie heeft vannacht vier mannen aangehouden die werden betrapt tijdens een inbraak in een bedrijfspand in Nieuwe Niedorp. Sinds de jaarwisseling zijn er een flink aantal inbraken geweest in de regio. Maar liefst 20 bedrijven zijn de dupe geworden. Het gaat voornamelijk om horecazaken. De politie onderzoekt of deze mannen daar ook iets mee te maken hebben.

De vier mannen werden op heterdaad betrapt tijdens een inbraak aan de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp. Rond 2.25 uur kreeg de politie de melding binnen. Toen zij bij het pand aankwamen, wilden de mannen er net in een auto vandoor gaan. De wagen werd gestopt waarna de bestuurder en bijrijder konden worden aangehouden.

De twee andere mannen vluchtten nog een tuin in, maar konden later, mede dankzij de inzet van een politiehond, worden gearresteerd. In de auto van de verdachten werden spullen gevonden die worden gebruikt bij inbraken. Het gaat om een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De andere verdachten zijn twee 19-jarige mannen en een 18-jarige man uit Schagen.

Einde reeks

"Omdat er sinds de jaarwisseling al 20 bedrijven gedupeerd werden, had de zaak volop aandacht van de recherche", laat de politie weten. Op 22 januari werd al een 19-jarige man uit Schagen aangehouden bij een inbraak in Westerland. De politie gaat nu onderzoeken of er een verband bestaat tussen alle inbraken.

Vorige week deed de politie nog een oproep aan getuigen om zich te melden. Dat gebeurde na een inbraken in Noord- en Zuid-Scharwoude. Daarvoor was er nog een poging tot inbraak bij een supermarkt en een geslaagde inbraak bij een restaurant in Petten. "We hebben goede hoop dat er nu een einde aan de reeks inbraken is gekomen", laat de politie weten.