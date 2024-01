Tweede verdachte horeca-inbraken meldt zich bij politie

Ook de tweede verdachte van een serie inbraken bij verschillende horecagelegenheden heeft zich bij de politie gemeld. Het zou gaan om een 18-jarige man, die eveneens uit Schagen komt. De politie wil niets over de zaak kwijt. "In het belang van het onderzoek doen we daar geen enkele uitspraak over."

Afgelopen dinsdag verscheen de eerste verdachte op het politiebureau. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Schagen. Ook de tweede dader zou uit Schagen komen, vertelt ondernemer Jeroen Franssen tegen mediapartner Streekstad Centraal. De politie wil daar niets over zeggen.

Rust Wat in Sint Pancras, Duingroet in Groet, Dansen bij Franssen in Sint Maartensvlotbrug, en in diezelfde nacht: Kolenist in Zuid-Scharwoude. Bij verschillende horecaondernemers werd in de afgelopen weken ingebroken. Franssen van 'Dansen bij Franssen' in Sint Maartensvlotbrug deelde camerabeelden van de inbraak in zijn zaak op Facebook. Met de boodschap dat de daders zich zo snel mogelijk bij de politie moesten melden.

'Op presenteerblaadje'

Dat ook Franssen vrijwel niets over de zaak te horen krijgt, levert ergernis op. "Ik heb die twee op een presenteerblaadje aangeboden, het zou dan toch wel fijn zijn als je af en toe wat hoort. Al is het maar een berichtje dat eraan gewerkt wordt."

Dat de 18-jarige man zich woensdag heeft gemeld heeft ook nog wel wat voeten in aarde gehad, legt hij uit. "Hij kreeg te horen dat hij zich volgende week kon melden. Dat duurde me te lang, dus heb ik de wijkagent gebeld. Uiteindelijk kon hij toch gisteren terecht."

De politiewoordvoerder laat desgevraagd weten dat met name het voorbereiden van een verhoor tijd kost: "Als iemand zich bij ons meldt, hebben we wettelijk gezien negen uur de tijd om het verhoor uit te voeren. We willen dat natuurlijk maximaal benutten en dus goed voorbereiden. En dat kost gewoon tijd." Over de overige twee inbrekers is nog niets bekend.