Belofte aan kroegbaas maakt schuld: horecadief (16) uit Schagen geeft zichzelf aan

Eén van de twee dieven, die betrokken was bij (in elk geval) een deel van de horeca-inbraken, heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Dat had de dief namelijk beloofd aan kroegeigenaar Jeroen Franssen. Nadat Franssen een online klopjacht op de daders opende, besloten twee van hen zich bij hem te melden.

Een 16-jarige jongen uit Schagen heeft zich bij de politie gemeld. Hij is verhoord en is als verdachte voorlopig naar huis gestuurd, verklaart de politie tegen mediapartner Streekstad Centraal. De inbraak bij 'Dansen bij Franssen' zou hij in elk geval hebben toegegeven, maar over de andere inbraken en zijn compagnons deed hij geen uitspraken.

Volgens de politiewoordvoerder is er op de plaats van de inbraak geen onderzoek gedaan. "Maar we hebben natuurlijk wel de beelden en zoeken nog steeds mensen die hier meer over weten. We willen de boel zo goed mogelijk dichttimmeren."

'Koudwatervrees'

Bij de inbraken zijn contant geld, drank en sigaretten buitgemaakt. "Dat is allemaal niet traceerbaar, dus voor een dief interessant. Eind december kan er meer geld aanwezig zijn in een kroeg, vanwege drukte. Ook is er vaak wat duurdere drank ingekocht", vertelt de kroegeigenaar. De tweede dader die zich bij Franssen bekendmaakte, heeft zich nog niet gemeld. "Nee, die heeft blijkbaar nog wat koudwatervrees."