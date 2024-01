Dochter Monique kijkt bij afgebrand ouderlijk huis in Oudkarspel: "Doet me veel verdriet"

Het huis in Oudkarspel dat vannacht door een uitslaande brand is verwoest, stond in de buurt bekend als het huisje van buurvrouw Annie. Dat zeggen niet alleen buren, maar ook dochter Monique die er is geboren. Het is heftig om haar ouderlijk huis zo te zien: "Er zit hier zoveel geschiedenis in."

Foto voor en na de brand - Foto: Michael van der Putten/NH Media

Zwart geblakerde muren en kozijnen zijn de overblijfselen van een ruim honderd jaar oud 'omahuisje'. Vannacht rond 3.00 uur ontstond er, door nog onbekende oorzaak, brand in het leegstaande huis aan de Woudmeerweg in Oudkarspel. De harde wind maakte het blussen moeilijk. Pas rond 6.00 uur was de brand onder controle. Eigenaar van het huis Marco is druk met zijn telefoon in de weer. Zijn zus Monique Schuijt staat ondertussen met twee naasten naar het verbrande karkas te kijken. Tekst gaat verder onder de foto.

Het tweede huis van rechts is het 'huisje van buurvrouw Annie' - Foto: NH Media

"Het doet me veel verdriet om dit zo te zien. Mijn broer en ik zijn hier geboren en mijn moeder heeft hier ruim zestig jaar gewoond, waarvan zo'n veertig jaar alleen. Onze vader stierf jong. Ze was echt verknocht aan haar woning. Ze wilde absoluut niet naar een verzorgingshuis en heeft hier tot haar dood, vorig jaar, gewoond." Erg geschrokken Ondanks dat ze er al een jaar niet meer woonde, stond onder buurtbewoners het huisje nog steeds bekend als het huisje van buurvrouw Annie. Ook bij hen zit de schrik er goed in. "Er werd vannacht op onze deur gebonsd", vertelt een buurvrouw. "We moesten zo snel mogelijk naar buiten en zagen meteen de vlammen uit het huis komen. Dat was heftig om te zien. We zijn erg geschrokken en nog steeds een beetje angstig." Tekst gaat verder onder de foto.

Woningbrand Woudmeerweg in Oudkarspel - Foto: Foto van een buurman

Het is zo kort na de verwoestende vlammenzee nog gissen naar de oorzaak. Wel vertelt eigenaar Marco tussen telefoontjes door dat hij het huis verhuurde, maar dat het momenteel leeg stond omdat er werd gewerkt aan de centrale verwarming. Feestjes Monique heeft warme herinneringen aan haar ouderlijk huis, waar ze is grootgebracht en 25 jaar heeft gewoond. "Ik kan me nog goed herinneren dat we hier altijd hele leuke feestjes hadden. Tijdens verjaardagen en de kermis nodigden we nadien mensen thuis uit en dan stond het soms zo vol dat mensen door het zijraam naar buiten moesten om te plassen. Dat was echt leuk."

"Er is een stuk van je geschiedenis in vlammen opgegaan" Monique, woonde 25 jaar in het huis

Winters waren toen nog echte winters, met sneeuw en vooral ijs. "Als de sloten waren bevroren", vervolgt Monique, "deden we thuis onze schaatsen om en liepen we al klunend de weg over naar het watertje aan de overkant om de schaatsen. Dat was echt fantastisch." Zuchtend: "Er is een stukje van je geschiedenis in vlammen opgegaan." Inmiddels zijn de restanten van de woning neergehaald en wordt het puin opgeruimd. Het is nog niet bekend wat er vervolgens mee gaat gebeuren.

Muren zijn neergehaald - Foto: NH Media