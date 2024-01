Brugdelen tijdelijke Zaanbrug dit weekend weggehaald, scheepvaart moet omvaren

Het heeft jaren geduurd voordat ie er was, maar de nieuwe Zaanbrug is nu al niet meer uit straatbeeld te denken. "De uitdaging zat 'm vooral in de locatie", zegt projectmanager Bert van der Poel van aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur eerder tegen NH. "Het is een postzegel waar we op moesten bouwen. Het is moeilijk te bereiken, daarom hebben we veel transport over het water laten lopen."



In onderstaande reportage is de opening van de brug te zien. Tekst gaat door.