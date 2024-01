Nieuwe Zaanbrug in gebruik genomen, eerste maanden nog eenrichtingsverkeer

De nieuwe Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer is vanochtend vroeg in gebruik genomen. Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie belde met de bedieningscentrale bij de Wilhelminasluis in Zaandam, waarna de openstaande brug verrassend snel sloot. Veel automobilisten hadden echter nog niet door dat er de eerste maanden van de brug nog eenrichtingsverkeer geldt. Ze werden tegengehouden door een verkeersregelaar.

"Ik ben ontzettend blij met de brug", is de logische reactie van gedeputeerde Olthof nadat hij de opening verrichte. In zijn huidige functie vanuit de provincie maar zeker in zijn oude functie als wethouder was hij behoorlijk in de weer met dit dossier. "Dat ik 'm dan nu met een belletje mag openen is ontzettend leuk."

Het afgelopen jaar lag er op een steenworp afstand een tijdelijke brug waar het verkeer gebruik van kon maken terwijl de nieuwe brug langzaam verrees. "De uitdaging zat 'm vooral in de locatie", zegt projectmanager Bert van der Poel van aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur. "Het is een postzegel waar we op moesten bouwen. Het is moeilijk te bereiken, daarom hebben we veel transport over het water laten lopen."

De brugkleppen bijvoorbeeld werden vervoerd over het water en vanaf een platform in de brug gehesen. Kijk hieronder hoe dat ging. Tekst loopt door onder de reportage.