Zien: timelapse Zaanbrug, zo worden de brugkleppen geplaatst

Met een hijskraan over het water lukt het om de zware stukken als een puzzel op de juiste plek te krijgen. Het is een grote klus om drie brugkleppen op de Zaanbrug te plaatsen. Met man en macht is er gewerkt om binnen twee dagen Womer en Wormerveer weer te verbinden.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De inwoners hebben er lang op gewacht en in groten getale zijn ze dan ook aanwezig. "Dit maak je maar één keer mee", zegt een van de kijkers enthousiast tegen NH. De brugdelen zijn vanuit Leeuwarden over het water vervoerd.

Met een grote hijskraan over water worden de brugdelen zo in de brug gezet. Het is geen snelle klus, want het duurt twee dagen voordat het klaar is. Van die twee dagen is een timelapse gemaakt.

Halverwege januari open

De bouw van de nieuwe Zaanbrug startte begin december vorig jaar en zou eind dit jaar voltooid moeten zijn. Na een periode die is bedoeld voor de laatste afhandelingen en testen is het de bedoeling dat de brug halverwege januari opengesteld wordt voor verkeer.