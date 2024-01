Geen konijn meer te vinden in Waterleidingduinen: dat moet veranderen

Hoeveel konijnen er nog leven in de Amsterdamse Waterleidingduinen is niet precies bekend. Maar één ding staat staat vast: het zijn er veel te weinig. Dat gaat ten koste van de flora en fauna. Zonder het gegraaf en gegraas van konijnen gaan die achteruit. Om die reden werden er vanochtend 22 konijnen uitgezet tussen grofweg Zandvoort en Langevelderslag.

Het konijn en de duinen zijn eeuwenlang een twee-eenheid geweest. Vroeger struikelde je erover, maar door virusziekten zoals bijvoorbeeld myxomatose zijn er nog maar weinig over. Om de populatie te herstellen is Waternet, beheerder van de Amsterdamse Waterleidingduinen, op zoek gegaan naar gezonde konijnen. Die werden gevonden in natuurgebied Luistenbuul bij Lexmond.

Acclimatiseren

Ruim drie weken geleden is in de Waterleidingduinen een zogeheten warande geplaatst. Binnen dit omheinde stukje land hebben de dieren kunnen acclimatiseren voordat ze vanochtend werden 'vrijgelaten.' De konijnen, elf mannetjes en elf vrouwtjes, zijn gevaccineerd: zodat ze in elk geval de eerste jaren beschermd zijn tegen virusziekten.

'Nu maar afwachten'

"Nu maar afwachten", zegt Maarten van Kampen, projectleider bron- en natuurbeheer bij Waternet. "Hoe het precies gaat lopen, weten we niet. Ook voor ons is het spannend. Maar wat zou het mooi zijn als we hier over een paar jaar weer een grote en gezonde konijnenpopulatie hebben".