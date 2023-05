Wolf op dag lopen van Waterleidingduinen: "Als damhert zou ik mij wel zorgen maken"

De wolf is al een poosje in het land en rukt op richting het westen. Onlangs dook het roofdier op bij het Utrechtse Maartensdijk, ruim 50 kilometer van de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort. Als er een reisgids voor wolven zou bestaan, dan zou daar zoiets instaan als: 'een beetje druk, maar eten genoeg.' Zou de wolf kunnen aarden in dit natuurgebied?

"Ik zou me als damhert wel een beetje zorgen gaan maken." Volgens roofdierenexpert Jaap Mulder is alles mogelijk. "Het is geen doel van de wolf of zo. Je kunt het niet voorspellen. We weten wel dat zwervende jonge wolven op zoek zijn naar twee dingen: een territorium, een leefgebied met voldoende voedsel, en een partner. De eerste wolf die bij ons in de duinen komt, zal geen partner vinden, maar wel voldoende prooi. Die zou zich daar kunnen vestigen."

"We hebben gemerkt dat wolven overal kunnen komen. Obstakels zijn voor wolven blijkbaar goed te overwinnen. Ze zwemmen over water, lopen over wegen. Er zijn zwervende dieren gefilmd die voor een auto uitlopen of dwars door een dorp heen. Ze zullen niet zomaar in het centrum van Amsterdam terechtkomen, maar in de buitenwijken wel."

Tekst gaat door onder de foto.