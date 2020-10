Haarlem Hertenbokken strijden om mooiste hindes in de Waterleidingduinen: "Gewoon genieten"

ZANDVOORT - Voor damherten is de bronsttijd weer begonnen. Dat is goed te zien én te horen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Herten uit het hele natuurgebied komen samen op een klein stukje grond, waar de bokken met hun karaktistieke geburl en krachtpatserij een hinde proberen in te palmen.

Drie keer per week komt Yvonne van der Meij naar de Amsterdamse Waterleidingduinen om de herten te fotograferen voor haar Instagram-account. Sinds 2013 is ze niet weg te slaan uit het gebied. "Het is gewoon niet te beschrijven", vertelt ze enthousiast. "Het is gewoon genieten, hoe de beesten hun gang gaan. Gewoon het observeren van een beest."

De volwassen herten hebben zich bijna allemaal verzameld in een klein stukje bos. Daar maken de bokken ondiepe kuilen die ze besprenkelen met urine, in de hoop een hinde het hof te maken. Bovendien burlen en vechten ze er in deze periode op los. "Ze hebben allemaal hun eigen stukje", vertelt Yvonne. "En als er dan een bok doorheen rent dan laten ze zich horen. Van: 'hé, je bent op mijn terrein'. Wegwezen, of anders wordt het vechten."

NH Nieuws

Yvonne vertelt dat ze het bijzonder mooi vindt om de bokken met elkaar te zien vechten. "Hoe ze echt zo strijden, met die geweien in elkaar en soms ook met takken ertussen". "Dan gaan ze gewoon door. En soms neemt er een de benen. En dan wacht je weer tot de volgende gaat komen. Dat is heel bijzonder om dit zo mee te maken. Echt supergaaf dit."