AZ-talent Kees Smit tekent alweer nieuw contract

Een dag na zijn achttiende verjaardag tekende Kees Smit zijn nieuwe contract. Zijn vorige verbintenis liep tot de zomer van 2026 en die overeenkomst ondertekende de middenvelder uit Heiloo afgelopen november.

In 2015 maakte Smit de stap van amateurclub De Foresters naar AZ. Bij de Alkmaarse club doorliep hij vervolgens de gehele jeugdopleiding. Een officieel debuut zat er nog niet in, wel maakt hij wekelijks zijn minuten voor Jong AZ in de eerste divisie.

