Stijging WW-uitkeringen in rijke Noord-Hollandse gemeenten

Met gemiddeld 389.700 euro per huishouden hoorde Bergen vorig jaar bij de rijkste tien gemeenten van Nederland. In 2023 ontvingen 40 meer mensen een WW-uitkering dan in 2022, wat een toename van ruim 26 procent is.

Friso Vonder, life coach en loopbaanadviseur in Bergen, merkt dat er niet altijd een terecht beeld van Bergenezen en Bergenaren heerst. "Het klopt inderdaad dat Bergen een rijke gemeente is, maar een minderheid woont in een villa aan de Eeuwigelaan. Het overgrote deel heeft een normaal inkomen of een minimuminkomen."

Friso ziet in zijn praktijk mensen met een WW-uitkering, of mensen die WW hebben gehad. Een toename van klanten die met WW te maken hebben ziet hij niet per se. "Daarvoor is de marge te klein." Nieuwsgierig naar de achtergrond van deze mensen is hij wél. "Of het om mannen gaat, om vrouwen, of allebei. Maar ook wat hun sociaaleconomische status is, en welke leeftijd ze hebben."

Corona heeft zijn sporen nagelaten

De precieze reden voor de toename van WW-uitkeringen in Bergen weet hij niet, maar Friso merkt wel dat corona tot op de dag van vandaag een grote doorwerking in de gemeente heeft. "Sowieso zijn er mensen met longcovid die worstelen met werken, of met weer aan het werk gaan. Daarnaast zie ik meer dan ooit tevoren in mijn praktijk dat men bezig is met zingevingsvragen, zoals: is dit waarvoor ik wil leven? Ik heb echt het idee dat mensen anders naar het leven kijken dan voorheen."