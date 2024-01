Aantal WW-uitkeringen in de regio stijgt weer na jarenlange afname

Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Groot Amsterdam is tussen december 2022 en december 2023 met 16,8 procent toegenomen. Landelijk nam het aantal verstrekte WW-uitkeringen in 2023 toe met 7,8 procent. Toch blijft het voor werkgevers in de regio moeilijk om voldoende personeel te vinden voor openstaande vacatures.

De Nederlandse economie kwam in 2023 in een ‘milde’ recessie terecht. Inmiddels is er sprake van een krimp gedurende drie kwartalen op rij.

Het gevolg hiervan is dat ook in Amsterdam en omgeving de WW-uitkeringen niet verder daalden, maar dat die weer toenamen na een jarenlange afname. In 2022 was er, ten opzichte van het jaar ervoor, nog sprake van een daling van het aantal WW-uitkeringen met 25,4 procent. In 2021 was er sprake van een daling van 40,1 procent.

Ook meer jongeren een uitkering

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte 18,6 procent meer WW-uitkeringen aan mannen en 14,9 procent meer aan vrouwen in 2023. Een opvallende ontwikkeling is ook dat jongeren tot 27 jaar vaker (20, 7 procent) een WW-uitkering aangevraagd hebben dan een jaar geleden.

UWV verwacht dat door de lagere economische groei er minder vacatures zullen zijn in 2024. Desondanks is de verwachting dat het ook in 2024 voor werkgevers moeilijk zal blijven om aan personeel te komen. "Omdat de arbeidsmarktkrapte voorlopig nog niet voorbij is, adviseer ik werkgevers om breder te kijken naar de talenten van kandidaten, maar ook naar het onbenut arbeidspotentieel", aldus Martijn Bulte van UWV Groot Amsterdam.