Schagen start proef met samenwonen in de bijstand: "Geen gevolgen bijstandsuitkering"

In navolging van onder meer Amsterdam en Den Haag wil ook Schagen een kans bieden aan bijstandsgerechtigden. Nu is het nog zo dat zij een deel van hun uitkering verliezen als ze gaan samenwonen met iemand die inkomen of spaargeld heeft. Hierdoor wordt iemand gelijk financieel afhankelijk van de partner. Wethouder Puck de Nijs van Schagen: "Door deze proefperiode van maximaal een half jaar mogelijk te maken, kunnen gezinnen met kinderen eerst eens rustig wennen aan het samenwonen."

Het idee achter de proef is verder dat mensen met een uitkering, die samen op één adres wonen, geld kunnen besparen. Sommige kosten, zoals huur of energie, kunnen ze delen. Door de zogeheten kostendelersnorm is het voor mensen in de bijstand minder aantrekkelijk om met meerdere personen een woning te delen zonder verlies van uitkering.

Samenwonen

De proefperiode is in eerste instantie drie maanden. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met nog een keer drie maanden. Deelnemers aan de proef kunnen in die tijd een aantal zaken regelen, zoals het opzeggen van (huur)contracten of een nieuwe school voor kinderen. Na de periode van maximaal zes maanden wordt de uitkering afgestemd op de nieuwe woon- en leefsituatie. Inwoners van de gemeente Schagen die hier gebruik van willen maken, moeten wel doorgeven dat zij gaan samenwonen.

Woningnood

Bijkomend voordeel met de huidige woningnood is dat er eerder woningen vrijkomen als mensen blijvend gaan samenwonen. Het verlies van de uitkering houdt mensen nu vaak nog tegen om die stap te zetten. "Het klopt dat hierdoor mogelijk meer woningen vrijkomen. Nu gaat het tot nu toe om een kleine groep belangstellenden, dus het effect op de woningmarkt is vooralsnog minimaal", aldus een woordvoerder van de gemeente Schagen.