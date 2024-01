'Kaboutergate': wie stal de houten kindervriend uit de Schoorlse Duinen?

Een mysterieuze verdwijning in de Schoorlse Duinen: een van de duinkabouters van het Kabouterpad is op brutale wijze gestolen. De diefstal werd gisteren ontdekt. Boswachter Patricia van Lieshout vertelt dat de kabouter niet zomaar vervangen kan worden, omdat er niet genoeg geld op de plank ligt.

Het Kabouterpad is 25 jaar geleden bedacht door boswachter Van Lieshout. Vorig jaar maart werd het pad vernieuwd en met behulp van basisschoolleerlingen feestelijk heropend. "Dit is super frustrerend. We proberen mooie kinderactiviteiten aan te bieden en zonder financiering zelf alles te regelen, dan doet het pijn dat dit wordt gesloopt. Hoe moeten we dit aan de kinderen en onze donateurs uitleggen?"

De duinkabouter stond op het hoogste duin van Nederland, vertelt Van Lieshout. Wanneer hij precies is gestolen, weet de boswachter niet. "Vorige week vrijdag hebben we hem nog gezien. Gisteren constateerde mijn collega dat hij weg was."

Flinke klus

De diefstal moet een flinke klus zijn geweest. "Hij is hartstikke zwaar, we hebben hem zelf ook met behulp van een kraantje neergezet, dus het ziet ernaar uit dat de dader hulp had. De kabouter is 75 cm lang en zit nog een meter in de grond, vastgemaakt aan een dikke boomstam. Ze hadden gereedschap bij zich en hebben hem gewoon afgezaagd."

Aan het vervangen van de duinkabouter hangt een aardig prijskaartje: zo'n 500 euro. "We hebben het Kabouterpad dankzij een inzameling gerealiseerd, dus we hebben geen geld op de plank om hem zomaar te vervangen. We willen gewoon onze kabouter terug, want hij hoort in Schoorl."

Van Lieshout hoopt op een verlossende tip, die de houten kindervriend weer veilig thuis brengt. "Als mensen iets hebben gezien of gehoord, laat het ons weten. We willen hem graag terug. De duinen zijn van iedereen, dus we moeten er samen voor zorgen."