Afvalberg naast Hoofddorpse flat: bewoners moeten wennen aan kleinere gleuf

De gemeente Haarlemmermeer, afvalverwerker Meerlanden en de Wijkraad slaan de handen ineen om het aantal bijplaatsingen naast ondergrondse containers in de wijk Graan voor Visch terug te dringen. Het loopt er de spuigaten uit met afval-aso's, die afval niet in de ondergrondse containers gooien, maar ernaast zetten.

Een van die hotspots is het containerparkje bij de flats 137 en 138. Op een foto die wijkraadvoorzitter Rob Stam afgelopen week met zijn volgers deelde, is te zien dat dat parkje bezaaid ligt met (grof) vuil. Tientallen vuilniszakken, grote kartonnen dozen en zelfs een kattenkrabpaal onttrekken de containers bijna aan het zicht.

Zoals in meer (stedelijke) gebieden in Nederland zijn bijplaatsingen in Hoofddorp een wijdverbreid probleem. Toch gebeurt het in de wijk Graan voor Visch vaker dan in de rest van Hoofddorp, vertelt Paul Hulsbosch van Meerlanden aan NH Nieuws. "Er zijn een aantal hotspots in die wijk."

"Het viel me gewoon op", vertelt hij. "Dus ik vroeg me af: wat is er aan de hand? En toen ben ik naar de gemeente en Meerlanden gestapt", vertelt hij. Daar kreeg hij te horen dat de containers bij de flat recent zijn geplaatst. "Dus ik denk dat mensen nog even moeten wennen. Ik hoop dat het beter wordt, want het is vlak bij het water, en niemand wil ongedierte."

Paul Hulsbosch van Meerlanden bevestigt dat de containers nieuw zijn. "Maar dit is wel extreem", vertelt hij over de afvalberg. De afgelopen jaren hebben vrijwel alle flats in Hoofddorp ondergrondse containers voor de deur gekregen. "Dit is de laatste fase, en we zien in andere wijken dat er een periode van gewenning nodig is."

Kleinere gleuf

De ondergrondse containers zijn nog zonder afvalpas te gebruiken. Dan vraag je je toch af waarom er toch zoveel zakken naast de containers worden gezet. "De gleuf is kleiner geworden", vertelt wijkraadvoorzitter Stam.

Hulsbosch erkent dat de opening van de containers kleiner is dan wat de bewoners gewend waren. Dat heeft te maken met het afvalbeleid van gemeente Haarlemmermeer, legt hij uit. "We willen graag dat inwoners beter scheiden, waardoor ze dus minder restafval hoeven aan te bieden en dus kleinere zakken nodig hebben."