Waarom volle vuilnisbakken in Haarlemmermeer soms dagen langs de weg staan

Door het uitvallen van een aantal voertuigen van afvalbedrijf Meerlanden is het bedrijf de afgelopen weken meerdere keren in de knel gekomen bij het ophalen van het huishoudelijk afval. Dat laat een woordvoerder weten.

Meerlanden is verantwoordelijk voor de afvalinzameling in acht gemeenten, waaronder Haarlemmermeer. Maar de afgelopen weken regende het klachten op social media over afvalbakken die dagenlang aan de weg stonden zonder geleegd te zijn.

Uitgevallen voertuigen

Volgens woordvoerder Bas Boone wisselt het per dag waar de afvalbakken niet op tijd worden opgehaald. Hij vertelt dat de uitval van drie kapotte voertuigen de grootste oorzaak is: "Die staan in de garage en ter vervanging hebben wij andere wagens moeten huren. Maar op die wagens zijn méér mensen nodig en kan er in verband met de ARBO-norm minder worden opgehaald."