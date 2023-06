Gebrek aan handhavingscapaciteit geeft afvaldumpers in Haarlemmermeer vrij spel

De ontoereikende handhavingscapaciteit in gemeente Haarlemmermeer zorgt dat afvaldumpers straffeloos hun gang kunnen gaan, terwijl de ergernis onder de inwoners steeds verder escaleert.

Een bankstel en andere meubels gedumpt in het Zijkanaal Oost - Maureen Russell

Grofvuil naast de container, een gesloopte badkamer op straat en restaurantmeubilair in het water. Wanneer Isolde Stavast uit Zwanenburg, Merel Ramaker uit Spaarndam en Maureen Russel uit Halfweg het zoveelste gedumpte afval spotten is hun humeur snel verpest. "Ik zie het heel veel gebeuren", vertelt Maureen aan NH. Alle drie delen ze een foto op Facebook. "Wat heb je toch een asociale mensen", schrijft Maureen onder haar afbeelding. "Ik word hier wel een beetje verdrietig van", zegt Merel over de gedumpte badkamer op haar foto. Ook Isolde begrijpt niet waarom mensen hun afval op straat achterlaten: "Het is ongelofelijk hoe weinig fatsoen mensen hebben." Maar wat doet de gemeente eraan om te zorgen dat mensen hun vuilnis niet op straat dumpen? Op heterdaad betrappen De enige oplossing die de gemeente ziet om de daders te achterhalen is om ze 'op heterdaad te betrappen'. "Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan", vertelt woordvoerder Hanneke Hofstee. "Onze gemeente is qua oppervlakte heel groot en je kunt alleen niet overal tegelijk zijn. Daarvoor hebben we simpelweg de capaciteit niet." Tekst gaat verder onder de foto.

Een gesloopte badkamer is gedumpt in Spaarndam - Merel Ramaker

Een andere bekende manier te achterhalen wie de daders zijn, is door het gedumpte afval te zoeken naar identiteitsgegevens, maar de gemeente ziet daaruit geen goede resultaten vloeien. "Je hoort wel dat daders achterhaald kunnen worden door het afval te doorzoeken", vertelt ze. "Degene die dit vaker doen zorgen dat er geen persoonsgegevens bij het afval zitten." Identiteit achterhalen Wel zet de gemeente haar vraagtekens bij handhaving als oplossing om afvaldumpingen tegen te gaan, en ziet ze meer voor andere oplossingen. "Straffen doet tijdelijk iets met het gedrag van mensen, maar je ziet vaak dat als de straf verdwijnt, het oude gedrag terugkeert." Wat inwoners kunnen doen, is een melding maken. "Wat ons opvalt, is dat burgers wel klagen op Facebook, maar vaak niet een melding doen bij de gemeente. Bij een melding openbare ruimte wordt het afval weggehaald. Als we door het aantal meldingen merken dat er vaker afval opgehaald moet worden bij vuilcontainers, zorgen we als gemeente daarvoor." Tekst gaat verder onder de foto.

Grofvuil is naast de container in Zwanenburg gedumpt - Isolde Stavast

De inwoners elkaar laten aanspreken is volgens de gemeente de beste oplossing. Een andere optie is om een wijkagent erbij te halen. "Niemand wil tenslotte dat de buurt achteruitgaat, of dat er ongedierte op afkomt die ziekten verspreiden." Toch zet Maureen uit Halfweg, die in het natuurgebied restaurantmeubilair in het water vond, hier haar vraagtekens hierbij: "Ik weet niet of ik dat had gedurfd hoor, je weet nooit wat voor lui dat zijn."