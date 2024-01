'Agressieve en beweeglijke' Kristijan Belić moet AZ nieuwe impuls geven

Belić is geboren in Sint-Truiden (België), waar zijn vader als keeper speelde. In de jeugd speelde hij voor OFK Beograd, West Ham United en Olympiakos. In Griekenland debuteerde hij, maar speelde slechts één wedstrijd. Daardoor keerde hij terug naar Servië om voor FK Čukarički te spelen. Na één seizoen werd hij ingelijfd door Partizan, waar hij 55 wedstrijden in de hoofdmacht speelde. Belić is tevens ook jeugdinternational van Servië.

"Ik ben heel erg blij hier te zijn", zegt de Serviër op de website van AZ. "Toen ik het stadion zag, was ik sprakeloos. Het is geweldig. Nadat we in december de winterstop ingingen in Servië begonnen de gesprekken met AZ. Het is een geweldige club voor de volgende stap in mijn carrière en ik hoop hier iets moois neer te kunnen zetten. Het stadion is mooi en de fans zijn ook geweldig. Ik ben nu bijna terug in mijn geboorteland, alleen net ernaast."

Agressiviteit

Na het vertrek van Djordje Mihailovic en de verhuur van Kenzo Goudmijn, had AZ behoefte aan een nieuwe middenvelder. Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ, was op zoek naar een type als Belic. "Het is een jongen die veel in beweging is, veel loopt, makkelijk aan de bal zijn weg kan vinden, agressiviteit heeft in zijn spel en de duels niet schuwt. Dit was een positie die we graag wilden invullen en we zijn dus heel blij dat Kristijan er is."

AZ speelt zaterdagavond om 20.00 uur in de eredivisie tegen PEC Zwolle. De Alkmaarders staan momenteel op de vierde plaats.