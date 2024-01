Pascal Jansen en aanvoerder Martins Indi zien AZ door ondergrens zakken: "Heel erg ondermaats"

Ook Pascal Jansen had wel eens een leukere bekeravond in het AZ-stadion meegemaakt en zag zijn ploeg vrijwel het gehele duel ploeteren tegen de amateurs uit Katwijk. "Dit was gewoon een heel slechte wedstrijd. Geen excuses. Er was frustratie in het elftal en we kwamen bij vlagen niet in de duels. Het duurde ook in aanvallend opzicht erg lang voordat we tot kansen kwamen. We maken vervolgens een aantal pittig persoonlijke fouten en die worden genadeloos afgestraft", aldus Jansen.