Supporters AZ lopen niet warm voor bekerduel tegen Quick Boys, Alkmaarse grasmat in goede staat

Het stadion van de Alkmaarders is voorzien van veldverwarming. De grasmat bevindt zich, ondanks de sneeuwval, in goede conditie. In Alkmaar en omstreken is minder sneeuw gevallen dan in andere delen van de provincie Noord-Holland.

De club verwacht zodoende ook geen problemen met de bereikbaarheid van en naar het stadion. De wedstrijd tegen tweededivisionist Quick Boys begint vanavond om 21.00 uur. Inzet is een plaats in de kwartfinale van het nationale bekertoernooi. De bezoekers uit Katwijk zullen 2200 fans, verdeeld over 36 bussen, meenemen richting Alkmaar.