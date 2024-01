Woning aan Haarlemse Van Goghlaan dicht na serie explosies

Na vijf explosies in een kleine maand sluit de gemeente Haarlem per direct een woning aan de Vincent van Goghlaan. "Het is totaal onacceptabel om met explosies te zorgen voor onveiligheid. We hebben het hier over een woonwijk waar vooral gezinnen met kinderen wonen", aldus burgemeester Wienen. De bewoners van de woning worden op een andere plek opgevangen.

Op het speelplaatsje voor de bewuste flat hangt sinds vrijdag een bewakingscamera. Maar daarmee is niet voorkomen dat iemand hier vannacht een explosief op het balkon van de woning op de eerste etage heeft gegooid. Er zijn geen sporen van de ontploffing te zien. Het raam van de bewuste woning is afgedekt met een kleed.

Beneden doet de forensische opsporingsdienst sporenonderzoek. De vraag aan de agenten of de sneeuw ze belemmert in hun werk, blijft onbeantwoord. Ze gaan op in hun werk. "Aan de politie ligt het niet", zegt een man die in een nabijgelegen appartementencomplex woont. "We zien heel vaak politie. Als deurwaarders hier hun werk doen, en dat gebeurt vaak, laten ze zich begeleiden door agenten."

Afvoerputje

Ondanks regelmatige surveillance van de politie, wordt er volgens hem gedeald. "Vroeger gebeurde dat in Schalkwijk, maar je ziet een verschuiving naar Parkwijk. We zijn hier het afvoerputje van Haarlem geworden." Wie op het adres woont waar al voor de vijfde keer een bom is ontploft, weet hij niet. ''Ik ken ze niet. Volgens mij zijn het buitenlanders. Er zijn nogal wat wrijvingen in die flat. Dat gaat daar nog een keer hélemaal fout!"

Een andere man die voorbij loopt en zijn oog op de beveiligingscamera laat vallen, zegt dat dat de oplossing is. "Dat zal ze wel afschrikken", zegt hij. Als hij hoort dat er desondanks vannacht iets is ontploft, schudt hij zijn hoofd. ''Laten we hopen dat ze de dader zo snel mogelijk pakken."

Zwaar explosief

Een vrouw die boodschappen doet op het Beatrixplein, heeft de klap vannacht gehoord. Dat kan volgens haar maar één ding betekenen: dat het een zwaar explosief is geweest. Ze woont namelijk in één van de torenflats op de Leonard Springerlaan, op een paar honderd meter afstand. "Het zal wel een afrekening geweest zijn", vermoedt ze. "Of ik me zorgen maak? Niet voor m'n eigen veiligheid. Ik woon er dus een eindje vandaan. Je raakt er een beetje aan gewend. Als we een klap horen, zeggen we tegen elkaar: het zal de Vincent van Goghlaan wel weer zijn."