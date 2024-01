Derde explosie op rij bij woning in Haarlemse Vincent van Goghlaan

Opnieuw was er een explosie aan de Vincent van Goghlaan in Haarlem. In de nacht van dinsdag op woensdag was er een ontploffing op een grasveldje bij het flatgebouw. Dat gebeurde rond 1.00 uur 's nachts. Volgens de politie richtte de explosie geen schade aan.

Het was al de derde ontploffing in korte tijd aan de Vincent van Goghlaan. Vorige week dinsdag ging er een explosief af op het balkon van een woning in de flat. Daarbij ging een raam aan diggelen en raakten meerdere goederen op het balkon beschadigd.

Op 25 december was de flat de eerste keer doelwit. Een explosie veroorzaakte toen schade aan de hoofdingang van de flat. Deuren en ruiten moesten worden gerepareerd.

Verband?

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden in deze zaak. Ze onderzoeken of er een verband is tussen de drie incidenten in de straat. Het is niet duidelijk of de explosies gericht zijn op een of meerdere bewoners van de flat. De politie hoopt dat eventuele getuigen zich melden.