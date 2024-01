Jongen (17) slachtoffer van straatroof in Hoorn, twee verdachten aangehouden

Een 17-jarige jongen is gistermiddag slachtoffer geworden van een straatroof in Hoorn. Dit gebeurde ter hoogte van het station. De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden.

De jongen liep gisteren rond 14.30 uur in de buurt van het station, toen hij twee jongens tegemoet kwam. Volgens de politie zou het slachtoffer 'klappen krijgen' als hij zijn airpods niet in zou leveren. Nadat de tiener deze aan de jongens gaf, liepen zij met de buit in de richting van het centrum.