Drie aanhoudingen na brutale straatroof aan Veemarkt in Hoorn

Twee minderjarige jongens zijn maandagavond aan de Veemarkt in Hoorn slachtoffer geworden van een straatroof. Drie verdachten van 16 en 17 jaar zijn aangehouden. De politie zoekt getuigen van het voorval.

Maandagavond rond 21.30 uur werden de jongens aangesproken door een drietal jongens. Het ging om drie in het donker geklede jongens met capuchons op. Het duo moest onder bedreiging van een mes hun eigendommen afgeven. Dit deden ze en daarna konden ze wegkomen.

Mes en eigendommen gevonden

Even later kon de politie bij de fietsenstalling van het station in Hoorn drie verdachten aanhouden. Tijdens de aanhoudingen werd een mes en eigendommen van de slachtoffers bij de verdachten aangetroffen. Het gaat om een 16-jarige en twee 17-jarige jongens uit Amsterdam.

De politie is nog op zoek naar getuigen van de straatroof. Ook camerabeelden zijn welkom.