Texels vakantiepark mag overlastgevende konijnen blijven afschieten

Landal-vakantiepark De Sluftervallei in De Cocksdorp op Texel mag konijnen blijven afschieten als er te veel rondlopen. Dat bepaalde de rechter deze week naar aanleiding van een bezwaar van de stichting Fauna4Life en Stichting Animal Rights die vinden dat de konijnen thuishoren in de duinen. De knaagdieren brengen volgens Landal veel schade toe aan de bungalows, het kampeerterrein en de toiletgebouwen.

De uitspraak is een behoorlijke domper voor de stichtingen die opkomen voor de in het wild levende dieren in Nederland. Landal kreeg in 2020 al een tijdelijke vergunning van de provincie om konijnen dood te schieten. In die periode waren er nog 1.500 konijnen op het park, maar door het gevreesde myxomatose-virus nam de stand enorm af.

De konijnen hadden talloze gaten en holen gegraven op het terrein. Tijdens de inspecties zijn destijds veel uitwerpselen van konijnen waargenomen en ook konijnenholen.

Landal vreest dat als er niets gebeurt de gezonde populatie ieder jaar verdubbelt. Landal heeft zelf ook al maatregelen genomen, naast het afschieten van de dieren. De nieuwe chalets hebben een afrastering gekregen, zodat de konijnen geen kabels kunnen aanvreten. Ook heeft het park aan de kant van de duinen een afrastering gemaakt.

Uitzetten