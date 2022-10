Grote vechtpartij tussen konijnen na dumping in Wormer: "Plukken vliegen in 't rond"

Bij kinderboerderij 't Weidje in Wormer deden vrijwilligers afgelopen week een vreemde ontdekking. Bij de groep 'knuffelkonijnen' die in de stal worden gehouden liepen twee vreemdelingen rond die waren gedumpt. Een onbezonnen actie, vindt beheerder Tanja Kee. "Ze hebben het overleefd, maar dit had hun dood kunnen zijn."

Een dag later werden de nieuwelingen ontdekt. Het mag dan de groep zijn waarbij normaal geknuffeld wordt, het was er duidelijk niet zo gezellig. "De groep was nog behoorlijk onrustig. Als er nieuwe konijnen bij komen gaan ze de rangorde bepalen en dan wordt er flink gevochten. Dan vliegen de plukken in 't rond." Gelukkig zijn ze er goed vanaf gekomen.

Het incident gebeurde afgelopen donderdag. "Het regende en alle dierenverzorging was gedaan", vertelt Tanja. "We hadden ook geen bezoekers door het rotweer. Ik zat op kantoor en had niets in de gaten."

Nu zitten ze met z'n tweeën in quarantaine. Iets wat eigenlijk direct al had gemoeten. "Ze zijn heel dom zó in de groep gezet. Dan kunnen ze net zo goed een ziekte meenemen. Een paar maanden geleden hebben we nieuwe konijnen gekocht. Die zijn toen in quarantaine geweest, maar we hebben niet gezien dat ze oormijt hadden." Dat is een soort infectie die vrij besmettelijk is. De konijnen werden daar dus aan behandeld, maar nu zijn de vrijwilligers gedwongen om ook de nieuwe konijnen te behandelen. "Dat kost ook weer extra geld."

Knaagdierenopvang of asiel

Bijna wekelijks kloppen er mensen aan bij de kinderboerderij met de vraag of ze een dier kunnen achterlaten. Bijna altijd is het antwoord 'nee'. Wat mensen wel kunnen doen als ze écht niet meer voor hun konijn kunnen zorgen? "Ga naar de knaagdierenopvang of naar het asiel. Ook als je juist een dier wilt hebben. Ze hebben er genoeg! En denk vooral na voordat je zo'n beestje in huis neemt. Het is geen stoel die je koopt, het is een verantwoording die je op je neemt."