Reptielen massaal gedumpt bij opvang door hoge energieprijzen

Rob Dumont is inmiddels al 39 jaar actief aan het werk voor Reptielenopvang Zwanenburg. Volgens hem 'dankbaar werk', maar hij maakt zich op dit moment flinke zorgen over de 300m2 opvang met rond de 190 reptielen. "We kunnen het op het ogenblik nog aan, maar we komen wel aan een financieel plafond. De energiekosten zijn bijna verdubbeld en lopen nu al tegen de 1.500 euro in de maand. Dit is alleen voor elektriciteit, los van het voer en verzorging", legt Dumont uit.

Baardagamen

Opvallend is dat de opvang vol zit met baardagamen. Dit relatief kleine reptiel komt oorspronkelijk voor in een woestijnklimaat en juist daar ligt het probleem. Het kost veel energie om de hokken op woestijntemperatuur te krijgen. "Ze moeten in het terrarium een temperatuur hebben van gemiddeld 28 graden en onder de warmtebron moet het 42 graden zijn, net zoals ze in de woestijn in Australië hebben", aldus Dumont.

In onderstaande video zie je welke reptielen er in de opvang zitten. Tekst gaat verder na de video.