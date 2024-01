Opnieuw verhuurt AZ middenvelder Kenzo Goudmijn aan Excelsior

Kenzo Goudmijn gaat weer in Rotterdam voetballen. Excelsior huurt de middenvelder voor anderhalf jaar van AZ. De middenvelder speelde in het verleden ook al bij de Kralingers.

"Excelsior heeft voor mij altijd goed gevoeld, dus ik ben blij dat ik terug ben. Ik wilde graag weer lekker voetballen en daarom heb ik deze keuze gemaakt", zegt Goudmijn, die het bij AZ vooral met invalbeurten moest doen.

"Ondanks dat ik bij AZ niet het aandeel heb gehad dat ik graag wilde, heb ik daar wel laten zien dat ik in het afgelopen seizoen bij Excelsior ben gegroeid. Denk dat iedereen begrijpt dat ik daar voor mijn kans ging. Maar omdat ik wil laten zien wat ik kan, heb ik met de mensen om mij heen de keuze gemaakt om nu terug te keren bij Excelsior om hier aan de bak te gaan.’’

Goudmijn was de afgelopen week nog wel mee op trainingskamp met AZ. In 2021 speelde Goudmijn ook al op huurbasis bij Excelsior. In het restant van het seizoen maakte de geboren Horinees de promotie naar de eredivisie mee. Het afgelopen seizoen maakte hij veel minuten in de eredivisie.