Promovendus Excelsior huurt Kenzo Goudmijn opnieuw van AZ

Kenzo Goudmijn speelt komend seizoen opnieuw op huurbasis voor Excelsior. De promovendus huurde de buitenspeler het afgelopen half jaar al van AZ. Met de Kralingers gaat de 20-jarige aanvuller nu de eredivisie in.

Na een knotsgekke ontknoping in Den Haag (4-4) promoveerde Excelsior vorige maand naar de eredivisie. Goudmijn begon het seizoen als huurling bij Sparta Rotterdam, maar in de winterstop maakte hij de overstap naar de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen. De zoon van AZ-assisent Kenneth Goudmijn speelde achttien wedstrijden in het shirt van Excelsior. Daarin maakte hij één doelpunt en gaf hij één assist.

"Samen met Kenzo hebben we gekeken naar wat het beste past bij zijn ontwikkeling", zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ, op de website van de Alkmaarders. "Hij heeft het uitstekend gedaan bij Excelsior. Na de afgelopen jaren veel ervaring te hebben opgedaan in de Keuken Kampioen Divisie, krijgt Kenzo nu de kans wekelijks op Eredivisie-niveau zijn kwaliteiten te tonen."

Goudmijn heeft bij AZ nog een contract tot en met de zomer van 2024.

AZ-trainer Pascal Jansen ging vorige week na de eerste training in op de status van een aantal spelers.