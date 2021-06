Kenzo Goudmijn op huurbasis naar Sparta

Kenzo Goudmijn speelt komend seizoen op huurbasis voor Sparta. De voetballer van AZ heeft nog een contract in Alkmaar tot de zomer van 2024.

Afgelopen seizoen speelde Goudmijn met name zijn duels bij Jong AZ. Bij die ploeg kwam hij tot 23 wedstrijden. Bij het eerste van AZ viel hij afgelopen jaar vier keer in. "Ik ben toe aan speeltijd in de eredivisie. Als dat niet lukt bij AZ dan ben ik heel blij met Sparta", vertelt Goudmijn op de site van de Rotterdammers.