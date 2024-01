Max Huiberts constateert 'iets te grote AZ-selectie' en rekent ook in 2024 op doelpunten Pavlidis

Vandaag organiseerde AZ in het eigen stadion de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Onder anderen Pascal Jansen en de directeuren Robert Eenhoorn en Max Huiberts spraken de genodigden toe. Vol trots werd er verteld over het succesvolle jaar 2023 en werd er vooruit geblikt op de tweede seizoenshelft. Technisch directeur Max Huiberts stak daarnaast de hand in eigen boezem en ging onder meer in op de staat van de selectie.

Max Huiberts constateert een 'iets te grote' AZ-selectie - NH Sport

"Vorige winter hebben we na het vertrek van een aantal belangrijke krachten besloten de selectie wat breder te maken. Ook omdat we in Europa, in de beker en in de competitie actief waren. Dan heb je uiteindelijk een grote groep met spelers. Ik denk persoonlijk dat we iets te groot zijn. Dat levert automatisch minder perspectief op voor sommige spelers", vertelt Huiberts.

"We hebben nu zeven spelers voor de positie van buitenspeler" Technisch directeur Max Huiberts

"Iedere speler moet perspectief hebben en dat is nu niet altijd zo geweest", gaat Huiberts verder. "Met name door de stormachtige ontwikkeling van Jayden Addai hebben we nu zeven spelers voor de positie van buitenspeler. En dat is veel. Misschien wel te veel van het goede. Dat zijn dingen waar ik kritisch naar kijk en hoe we dat beter kunnen inrichten."

Max Huiberts over Pavlidis en potentiële versterkingen - NH Sport

De 53-jarige Huiberts heeft meer dan goede hoop dat Vangelis Pavlidis ook in de tweede seizoenshelft doelpunten blijft maken voor de club. "Ik ga ervan uit dat hij vol voor zijn topscorerstitel gaat. Dat zou ik geweldig vinden. Hij is hard op weg. Misschien komt hij wel in de geschiedenisboeken. We gaan er vooralsnog zeker vanuit dat Pavlidis de tweede helft van het seizoen nog bij ons speelt." Mocht Pavlidis alsnog vertrekken dan heeft AZ ogenschijnlijk al zijn opvolger in huis in de persoon van Mexx Meerdink. "Mexx is een van de potentiële spitsen. Alleen Mexx moet het wel laten zien. Dat kan hij nu voorlopig goed in de eerste divisie doen en in de minuten die hij krijgt bij AZ 1."