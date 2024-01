Historisch hoog waterpeil Markermeer iets gezakt, nu spek- en spekglad door bevroren kades

Het waterpeil in het Markermeer is sinds gisteravond aan het dalen. Vanmorgen was de stand volgens Rijkswaterstaat nog historisch hoog, maar al gezakt naar 31 centimeter boven NAP. Monique Mol van de kapperszaak in Monnickendam zit eerste rang bij het hoge water. "Het komt gelukkig niet door de zandzakken heen, maar het water komt wel over de kade." En die is nu spek en spekglad.

De kapster sluit vanmiddag de deuren, want de straat is afgezet. Het water tikt nog steeds tegen de zandzakken aan die voor haar voordeur liggen. "Het is een soort loopgraaf geworden, het is nu bevroren, dus niet meer toegankelijk. Behalve als je tussen de zandzakken en gevels loopt", vertelt ze.

En dat is niet te doen, want door de koude temperatuur en de harde wind is al het water op het wegdek bevroren. Het is er spek en spekglad, merkt ook de verslaggever. "Het waterpeil is iets gezakt, maar de wind blaast het nog de kade op", zegt ze. "Ik ben blij dat het weer zakt, ik wil normaal kunnen werken. Dit is niet grappig voor mij."

Strandtent gered

Op het Hemmeland zijn vanmorgen Reinoud en Lennart met een bootje door het ijs naar de strandtent gevaren. Al dagen vechten ze tegen het hoge water en harde wind. Met hulp hebben ze een nooddijk gebouwd en die heeft het gered vannacht. In onderstaande video geeft Reinoud een update.