Midwinterhoornspelers blazen seizoen af: "Het is een magisch geluid"

Van een verre afstand zijn ze al te horen: tientallen midwinterhoornspelers spelen in het duingebied van Schoorl. Een laag, mystiek geluid schalt door het bos. Het was gisteren de laatste keer dat je ervan kon genieten, want op Driekoningen is het midwinterhoornseizoen klaar. En dat betekent dat de leden van de club 'Van hakken komt blazen' hun laatste deuntje spelen tijdens het 'Afblazen'.

Blazen op de midwinterhoorn gebeurt al honderden jaren. Vroeger werd het onder meer gedaan om boze geesten weg te jagen en het licht op te roepen. "Later werd het ook gebruikt om elkaar te waarschuwen", vertelt voorzitter Erik Brouwer uit Hoorn. "Smokkelaars bliezen erop als de veldwachter eraan kwam. Het midwinterhoornblazen is toen een tijd lang verboden geweest."

Traditie

Tegenwoordig is de midwinterhoorn meer een kersttraditie en hoor je het geluid de eerste zondag van advent (3 december) tot Driekoningen (7 januari). "Daarna leggen we de hoorn weer in de hoek van een kamer of aan de muur", lacht Brouwer. "Het liefste zou ik er het hele jaar op blazen, want het is een mooie hobby."

Het houten blaasinstrument wordt traditioneel gezien in het Oosten van het land veel bespeeld. Hier in Noord-Holland klinkt de hoorn sinds tien jaar, toen Piet Zomerdijk besloot cursussen midwinterhoornbouwen te organiseren. "Het is onvoorstelbaar wat er gebeurd is. Toen ik begon, hoopte ik dat ik vijf man zo gek kon krijgen om met mij een midwinterhoorn te bouwen. Inmiddels zijn er meer dan 150 instrumenten gebouwd."

En ruim twintig van die zelfgebouwde midwinterhoorns schalden gisteren door het bos bij Schoorl. "Dat noemen we 'afblazen', iedereen speelt om de beurt een riedeltje want samen klinkt het voor geen meter", vertelt voorzitter Brouwer. "Er is altijd veel belangstelling van wandelaars en dat is altijd een mooie afsluiter van het seizoen."

Benieuw naar het geluid van de midwinterhoorn? Beluister het in onderstaande video