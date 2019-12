Zandvoorter Albert blaast de midwinterhoorn over duinen en zee: "Zo'n gaaf geluid!"

"Het mooiste is eigenlijk in het donker. Dan zie je me niet en hoor je alleen dat prachtige geluid", aldus Albert de Gelder. Hij speelt, waarschijnlijk als enige Zandvoorter, de midwinterhoorn en zijn 'natuurlijke tonen' zijn deze dagen regelmatig in de duinen te horen.

Als Sinterklaas weer in Madrid is en de donkerste dagen zich aandienen, is het tijd om de midwinterhoorn te laten klinken. "De midwinterhoorn laat de mensen van oudsher weten dat de dagen weer lichter worden en het beter weer wordt", vertelt De Gelder bovenop een duintop. Hij bespeelt het instrument, gemaakt van berkenhout, nu zo'n twee jaar. Met name in het oosten van het land wordt de midwinterhoorn bespeeld.

Mondstukken

Het soort mondstuk en de mate van het trillen van de lippen bepaalt de toonhoogte. "Kijk, dit is een mondstuk van een alpenhoorn, die klinkt weer anders dan die van de midwinterhoorn." Als hij door de laatste blaast klinkt een geluid wat verdacht veel lijkt op een geluid wat in mei ook in Zandvoort zal klinken. "Ja, het lijkt wel een Formule 1-wagen", lacht hij.

Publiek

Af en toe speelt hij op kerstmarkten. Dan is er natuurlijk publiek aanwezig, maar hoe zit dat dan in de duinen? "Soms stapt er wel eens een fietser af en de herten luisteren ook wel eens." En inderdaad, een voorbij razende wielrenner kijkt toch even op en ziet hoe Albert zijn tonen over de duinen blaast.

Blazer gezocht

"De hoorn werd ook wel door boeren gebruikt om met elkaar op afstand te communiceren", vertelt Albert. "Het lijkt me leuk om te weten of er nog iemand in de buurt is die de midwinterhoorn blaast. Dan kunnen we in het duingebied met onze tonen op elkaar reageren. Jammer genoeg ben ik nu nog de enige."