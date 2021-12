Alex' midwinterhoorn schalt door de Bergense bossen: "Ik zie je niet, hoor je mij?"

Alleen op de donkerste dagen van het jaar hoor je het geluid van de midwinterhoorn. Vooral in het oosten van het land is het een traditie, maar ook in de bossen van Bergen klinken soms de kenmerkende tonen van het blaasinstrument. Dan is de kans groot dat Alex Janssen (65) uit Bergen in de buurt is.

De midwinterhoorn is een oud gebruik om de mensen te laten weten dat de donkerste periode voorbij is en de dagen weer langer gaan worden. "Maar het is ook een communicatiemiddel op het platteland", weet Janssen. "Om te laten horen waar je bent. Ik zie jou niet, hoor je mij?" In het Bergerbos doorbreekt hij de stilte met z'n zelfgemaakte midwinterhoorn. Want ook dat hoort erbij. "Ik vind het gewoon leuk", zegt Alex. Zo'n tien jaar geleden raakte hij erdoor gefascineerd tijdens een winters bezoek aan Twente.

NH Nieuws / Carolien Hensbergen

De meeste wandelaars staan even stil bij de klanken uit de midwinterhoorn. "Het heeft iets melancholieks en mythisch", zegt een man. "En als het stopt, ervaar je nog meer de stilte. Dat is prachtig." Appelboom Zes handgemaakte blaasinstrumenten heeft Janssen in de afgelopen jaren gemaakt. Deze is van een appelboom. "Hij is wat zwaarder, maar hij blaast lekker. Het mondstuk bepaalt het geluid." Na 6 januari stopt Alex weer met blazen. "Dan is de midwinter weer voorbij. Mensen hebben mij ook wel eens in de zomer gevraagd of ik bij een bepaalde gelegenheid wat wil blazen, maar dan is het effect van de midwinterhoorn weg. Het hoort echt alleen bij een stille, donkere winterdag."