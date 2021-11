Koudste plekje van Nederland ligt in de Schoorlse duinen: 'Wij zijn apetrots'

Een duinpan vlak achter het klimduin in Schoorl is het koudste plekje van Nederland. Deze zomer is er in de duinpan een gemiddelde van 8,6 graden gemeten. Boswachter Leon Kelder kreeg uit handen van 'vrieskoujagers' Pieter Bliek en Karel Holvoet een grote bokaal uitgereikt. "We hadden al het breedste en het hoogste duin", vertelt hij aan NH Nieuws. "Nu ook de koudste, we zijn apetrots."

Initiatiefnemer voor de prijs is de Alkmaarse vrieskoujager Pieter Bliek. Hij is al sinds zijn jeugd weerfanaat en vooral als het gaat vriezen is Bliek in zijn nopjes. "Mijn oma had vroeger een buitenthermometer en dat vond ik fascinerend. Ik belde haar elke dag om te vragen hoe koud het was. Daar is de vrieskoukoorts ontstaan. Hoe kouder het is, hoe opgewondener ik word."

Koudste plekjes

Bliek is, zover bekend, de enige vrieskoujager in Nederland. Hij kwam in aanraking met de hobby via de Belgische Karel Holvoet die al jaren op zoek is naar de koudste plekjes. Samen met Bliek doet hij nu ook in de duinen langs de Nederlandse kust onderzoek. Op elf laaggelegen plekken in de duinen heeft hij meetstations neergezet.

Want in de duinpannen kan het behoorlijk koud worden. "Duinpannekes zijn ideaal omdat het steile flanken heeft en open is. Koude lucht is zwaarder dan warme lucht en glijdt naar het laagste punt. Dat kan soms tien graden schelen dan honderd meter verderop. Dat is echt indrukwekkend."

Wat een vrieskoujager precies doet, is te zien in de onderstaande video. Tekst loopt door.